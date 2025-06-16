«Посвятил жизнь развитию бокса в Башкирии»: не стало знаменитого тренера Рима Гильванова

На минувших выходных, 14 июня, в башкирском городе Стерлитамаке ушел из жизни заслуженный работник физической культуры БАССР, известный тренер по боксу Рим Гильванов. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Рим Бадгетдинович родился 27 ноября 1937 года. Всю свою жизнь он посвятил развитию бокса в республике, и на протяжении десятилетий он воспитывал поколения спортсменов.
Траурная церемония состоялась сегодня в стерлитамакском Доме прощания.
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