На юго-западе Москвы закрыли здание детсада из-за снижения числа воспитанников

Ранее в местных пабликах появилась информация, что дошкольное учреждение закрывают из-за недобора младшей группы. Детей переводят в здание по адресу ул. Новаторов, д. 20, корп. 2, где, по их информации, не хватает спальных мест.
«В составе образовательного комплекса находится шесть дошкольных корпусов, и в настоящее время наблюдается снижение количества воспитанников. Здание по адресу: ул. Обручева, д. 15, корп. 2, стр. 1 рассчитано на четыре группы. Перераспределение детей по другим корпусам даст возможность более рационально использовать существующие помещения и кадровые возможности школы», — сказала директор.
Она отметила, что родителям предложили перевод в детский сад, расположенный в пешей доступности — на ул. Новаторов, д. 20, корп. 2.
«Здание построено в 2016 году. Оно более просторное, оснащено бассейном и специализированными помещениями для занятий дополнительным образованием. Здесь созданы комфортные условия для всестороннего развития и обучения детей. Группы переводятся в существующем составе со своими воспитателями», — добавила директор.