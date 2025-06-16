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На юго-западе Москвы закрыли здание детсада из-за снижения числа воспитанников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Здание детского сада по адресу улица Обручева, 15, корп. 2 на юго-западе Москвы закрывается в связи со снижением числа воспитанников, сообщила ТАСС директор школы № 1514 Анна Белова.

Источник: Reuters

Ранее в местных пабликах появилась информация, что дошкольное учреждение закрывают из-за недобора младшей группы. Детей переводят в здание по адресу ул. Новаторов, д. 20, корп. 2, где, по их информации, не хватает спальных мест.

«В составе образовательного комплекса находится шесть дошкольных корпусов, и в настоящее время наблюдается снижение количества воспитанников. Здание по адресу: ул. Обручева, д. 15, корп. 2, стр. 1 рассчитано на четыре группы. Перераспределение детей по другим корпусам даст возможность более рационально использовать существующие помещения и кадровые возможности школы», — сказала директор.

Она отметила, что родителям предложили перевод в детский сад, расположенный в пешей доступности — на ул. Новаторов, д. 20, корп. 2.

«Здание построено в 2016 году. Оно более просторное, оснащено бассейном и специализированными помещениями для занятий дополнительным образованием. Здесь созданы комфортные условия для всестороннего развития и обучения детей. Группы переводятся в существующем составе со своими воспитателями», — добавила директор.