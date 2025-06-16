На юго-западе Москвы закрыли здание детсада из-за снижения числа воспитанников

«В составе образовательного комплекса находится шесть дошкольных корпусов, и в настоящее время наблюдается снижение количества воспитанников. Здание по адресу: ул. Обручева, д. 15, корп. 2, стр. 1 рассчитано на четыре группы. Перераспределение детей по другим корпусам даст возможность более рационально использовать существующие помещения и кадровые возможности школы», — сказала директор.