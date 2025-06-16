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В Ростове выставили на продажу старинный особняк за 258 млн рублей

Исторический особняк на улице Советской в Ростове выставили на продажу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону за 258,8 млн рублей решили продать старинный особняк, который находится на Советской, 17. Подробности указаны на сайте бесплатных объявлений.

Под одним объектом подразумевают двухэтажный особняк площадью 1469 кв. метров и двухэтажное здание площадью 491,2 кв. метра. По информации продавца, оба здания отреставрированные.

Сообщается также о наличии отопления, канализации, водоснабжения, дизель-генератора, пожарной сигнализации, в подвале основного здания есть укрепленное хранилище. Участок в 13,4 сотки находится в собственности.

— Объект идеально подходит для представительства, офиса крупной компании, культурного центра, медицинского учреждения и других проектов. Возможна помощь в подборе арендаторов для получения дохода, — говорится в сопроводительной информации.

Добавим, объявление о продаже было опубликовано 11 июня, с этого момента предложение набрало 712 просмотров, в том числе, 29 просмотров с утра 16 июня.

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