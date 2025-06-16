Почему могут продлеваться работы на тепловых сетях?

Поэтапное включение отремонтированных участков: в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, энергетики обязаны сначала устранить все выявленные дефекты и провести повторные гидравлические испытания, и только после этого включать отремонтированный участок сети в работу, после чего можно переходить к проверке следующего. Вести работы параллельно на двух участках тепломагистрали нельзя!