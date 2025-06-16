Патриарх Кирилл поздравил коллектив «Артека» с юбилеем

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив Международного детского центра «Артек» со 100-летием, отметив, что в лагере школьников всегда учили и учат помнить о приоритете общественных интересов над личными, ценить дружбу, помогать друг другу и трудиться на пользу России.
«Руководство и педагогический коллектив центра всегда делали все возможное для формирования у детей должного отношения к ближним, созидания правильных нравственных установок. Школьников учили помнить о приоритете общественных интересов над личными, ценить дружбу, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку и вместе трудиться на пользу родной страны. Отрадно, что ныне важнейшим делом воспитания юношества на основе непреходящих нравственных идеалов занимаются также представители Русской православной Церкви», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл отметил, что в 1925 году «Артек» начинался с четырех брезентовых палаток, а сегодня это современный комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, эффективными образовательными технологиями.
Предстоятель РПЦ выразил благодарность руководителям и коллективу «Артека» за вклад в формирование верных ценностных ориентиров у детей и подростков.
В понедельник в день векового юбилея в «Артеке» заложили капсулу времени на следующие 100 лет, в церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, директор центра Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости.
Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.