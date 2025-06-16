В России разработали высокоэффективный метод добычи нефти из горючих сланцев

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские исследователи создали и впервые опробовали на практике технологию, позволяющую преобразовать скопления твердой органики (керогена) внутри горючих сланцев в нефть прямо внутри месторождения и после этого эффективным образом извлекать эти углеводороды из пласта. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Мы придумали и испытали способ, которым можно прямо в месторождении преобразовать кероген в нефть и высвободить ее из пласта. Для этого в породу нужно закачать под давлением очень горячую воду в состоянии сверхкритической жидкости. В нашем эксперименте почти весь кероген оказался преобразован в жидкую нефть, которую удалось практически полностью извлечь из породы», — пояснила ведущий научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха» Елена Мухина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Мухина и ее коллеги, на территории России и многих других стран мира присутствуют обширные залежи горючих сланцев, одной из разновидностей нефтеносных пород. Добывать нефть из таких пород очень тяжело, что связано как с низким уровнем их пористости, так и с тем, что большая часть углеводородов внутри этих сланцев присутствует в виде так называемого керогена, твердого органического вещества, которое на протяжении многих миллионов лет постепенно превращается в жидкую нефть.
Российские ученые разработали подход, который позволяет резко ускорить этот процесс путем закачки в пласты сланца воды под сверхвысоким давлением, порядка 200−300 атмосфер, и при температуре, составляющей как минимум 350 градусов Цельсия. Как показали проведенные исследователями опыты на лабораторном пласте горючих сланцев, закачка данной сверхкритической жидкости в нефтеносную породу позволяет преобразовать кероген в нефть за считанные часы.
По словам Мухиной и ее коллег, эту нефть можно почти полностью извлечь из пласта, если пробурить в нем два набора параллельных в горизонтальной плоскости скважин, через одну из которых будет пропускаться разогретая вода под давлением, а через вторую — извлекаться нефть. Это одновременно позволяет повторно использовать одну и ту же воду для обработки сланцев, а также при этом повышает эффективность извлечения углеводородов из породы по сравнению с традиционными методами добычи нефти.
Как отмечают исследователи, представленный ими метод уже проходит согласование в компании — партнере института. Ученые надеются, что сотрудничество с одним из ведущих игроков отрасли позволит уже в ближайшее время провести полевые испытания разработанной ими технологии на реальном месторождении, что откроет дорогу для ее практического применения в нефтедобывающей отрасли.