В России разработали высокоэффективный метод добычи нефти из горючих сланцев

По словам Мухиной и ее коллег, эту нефть можно почти полностью извлечь из пласта, если пробурить в нем два набора параллельных в горизонтальной плоскости скважин, через одну из которых будет пропускаться разогретая вода под давлением, а через вторую — извлекаться нефть. Это одновременно позволяет повторно использовать одну и ту же воду для обработки сланцев, а также при этом повышает эффективность извлечения углеводородов из породы по сравнению с традиционными методами добычи нефти.