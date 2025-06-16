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В Крыму медработникам вручили госнаграды и премии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. В Крыму ко Дню медицинского работника вручили госнаграды и удостоверения о присуждении 27 премий Госсовета. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«В честь Дня медицинского работника традиционно вручили крымским медработникам государственные награды, знаки отличия и удостоверения о присуждении 27 премий Государственного совета по 38 тысяч рублей каждая», — сообщил Константинов.

Он подчеркнул, что крымские медики — настоящие профессионалы, милосердные и добрые люди. Они достойно выполняют свою нелегкую работу, спасая жизни и сохраняя здоровье крымчан.

Ранее сообщалось, что с начала года в Крыму приняты на работу 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. Процент трудоустройства выпускников в республике составляет от 80 до 100, это один из лучших показателей среди регионов России.