«Пулково» дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ

«С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.