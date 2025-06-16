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«Пулково» дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ

«Пулково» предупредил об увеличении времени в пути в аэропорт перед ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. «Пулково» предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рекомендует выезжать заранее, сообщила авиагавань.

«С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.