«Пулково» дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. «Пулково» предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рекомендует выезжать заранее, сообщила авиагавань.
«С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.