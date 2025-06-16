Создан нанопластырь для безболезненной диагностики злокачественных опухолей

Последующий анализ собранных данных помог ученым выявить сразу четыре биомаркера глиомы, два из которых ассоциировались с низкой агрессивностью опухоли, а два других указывали на максимально неблагоприятный прогноз. Как надеются ученые, созданный ими подход позволит подобрать оптимальные стратегии лечения для носителей глиомы и с тем, и с другим набором биомаркеров, а также даст возможность медикам в режиме реального времени проследить за тем, как химиотерапия воздействует на опухолевые клетки внутри организма.