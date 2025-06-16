Генпрокуратура направила в суд дело первого замначальника БЖД о взятках

В Генеральной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба о взятках направлено в суд.
Напомним, топ-менеджера БЖД обвиняют в получении взяток от представителей коммерческих организаций. Кроме того, ему инкриминируют умышленное вопреки интересам службы неисполнении своих обязанностей из корыстной заинтересованности.
Напомним, в июне 2024-го МВД раскрыло подробности задержания за взятки первого замглавы БЖД. Резонансное уголовное дело также комментировал президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание в руководстве БЖД за взятки.
Сейчас сообщается, что во время предварительного следствия было установлено, что фигурант получал взятки в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела у него изъяли свыше 3 миллионов долларов, которые были обращены в доход государства.
Также было раскрыто, что обвиняемый, пользуясь своими служебными полномочиями, привлек частную логистическую компанию и организовал за взятки транзит угля из Казахстана в Польшу через Беларусь, что противоречило интересам государственной организации железнодорожного транспорта. Кроме того, ему многократно передавали взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов, которые принадлежат БЖД.
Уголовное дело передано в суд. До суда обвиняемый будет оставаться под стражей.
Тем временем МИД настоятельно рекомендовал белорусам не посещать Израиль и Иран.