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Генпрокуратура направила в суд дело первого замначальника БЖД о взятках

Генпрокуратура: уголовное дело первого замначальника БЖД о коррупции направлено в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Генеральной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба о взятках направлено в суд.

Напомним, топ-менеджера БЖД обвиняют в получении взяток от представителей коммерческих организаций. Кроме того, ему инкриминируют умышленное вопреки интересам службы неисполнении своих обязанностей из корыстной заинтересованности.

Напомним, в июне 2024-го МВД раскрыло подробности задержания за взятки первого замглавы БЖД. Резонансное уголовное дело также комментировал президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание в руководстве БЖД за взятки.

Сейчас сообщается, что во время предварительного следствия было установлено, что фигурант получал взятки в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела у него изъяли свыше 3 миллионов долларов, которые были обращены в доход государства.

Также было раскрыто, что обвиняемый, пользуясь своими служебными полномочиями, привлек частную логистическую компанию и организовал за взятки транзит угля из Казахстана в Польшу через Беларусь, что противоречило интересам государственной организации железнодорожного транспорта. Кроме того, ему многократно передавали взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов, которые принадлежат БЖД.

Уголовное дело передано в суд. До суда обвиняемый будет оставаться под стражей.

Тем временем МИД настоятельно рекомендовал белорусам не посещать Израиль и Иран.