Генпрокуратура направила в суд дело первого замначальника БЖД о взятках

Также было раскрыто, что обвиняемый, пользуясь своими служебными полномочиями, привлек частную логистическую компанию и организовал за взятки транзит угля из Казахстана в Польшу через Беларусь, что противоречило интересам государственной организации железнодорожного транспорта. Кроме того, ему многократно передавали взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов, которые принадлежат БЖД.