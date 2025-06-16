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В Башкирии посадили сеянцы на 4 тыс. гектарах

Лесоводы Башкирии высадили сеянцы на площади 4,1 тысячи гектаров, выполнив весенний план на 112%.

Источник: РИА "Новости"

Всего на текущий год планируется восстановить 15,8 тысячи гектаров, сообщили в Минлесхозе Республики Башкирия.

В том числе на 935 гекарах посажены саженцы с закрытой корневой системой. Их выращивают в контейнерах с почвенным субстратом. Это обеспечивает высокую приживаемость при пересадке.

Работы проведены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Как отметили в Минлесхозе, наибольшие объемы лесовосстановления выполнены в районах, где традиционно ведется интенсивная заготовка леса — Белорецком, Зилаирском, Караидельском и Бурзянском.

Там, где приживаемость саженцев оказалась ниже плана — на 2,33 тысячи гектаров, весной их высадили заново.

Нацпроектом предусмотрен и агротехнический уход. На 1,17 тысячи гектаров проведено рыхление почвы, уничтожение сорняков, внесение удобрений.