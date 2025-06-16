Самарский театр драмы отправится на гастроли в Уфу и Тюмень

С 19 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького начинает обменные гастроли. Первым городом станет Уфа: на сцене Русского драматического театра Республики Башкортостан с 19 по 22 июня покажут спектакли «Полёт над гнездом кукушки» (16+), «Вот так и живём» (16+), «Мёртвые души» (16+), «Женитьба Бальзаминова» (12+).
С 25 по 27 июня самарская труппа продолжит гастроли в Тюмени, где выступит на сцене Тюменского Большого драматического театра с тремя постановками: «Полёт над гнездом кукушки» (16+), «Вот так и живём» (16+), «Женитьба Бальзаминова» (12+).
В это же время в Самаре в рамках II Большого театрального фестиваля выступят уфимские и тюменские коллективы. Русский драматический театр Республики Башкортостан представит мюзикл «Голубая камея» (16+) — 17 и 18 июня, и комедию «Палата бизнес-класса» (18+) — 19 июня.
Тюменский Большой драматический театр покажет мюзикл «Семейка Аддамс» (12+) — 1 и 2 июля, драму «Бесприданница» (12+) — 3 июля, и комедийный водевиль «Ханума» (12+) — 4 июля.
Ранее мы писали, что 21 и 22 июня на большой сцене Шостакович Опера Балет пройдет спектакль «Зори здесь тихие» (12+), посвящённый 80-летию Великой Победы.
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