Самарский театр драмы отправится на гастроли в Уфу и Тюмень

С 19 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького начинает обменные гастроли. Первым городом станет Уфа: на сцене Русского драматического театра Республики Башкортостан с 19 по 22 июня покажут спектакли «Полёт над гнездом кукушки» (16+), «Вот так и живём» (16+), «Мёртвые души» (16+), «Женитьба Бальзаминова» (12+).