Омич ударил по газам и «приехал» на 10 суток ареста

Вчера, 15 июня, сотрудникам ДПС пришлось участвовать в погоне за автомобилистом, отказавшимся во время проверки предъявить документы и выйти из машины.
Нерядовая ситуация произошла около 23:00 часов на проспекте Мира. Автомобиль Great Wall был остановлен для дежурной проверки. Однако, водитель указанного транспортного средства отказался предъявить документы, а на требования сотрудника ДПС выйти из машины, дал по газам пытаясь скрыться.
Сотрудники Госавтоинспекции довольно быстро догнали нарушителя, но миролюбивого диалога между ними не получилось. 63-летний водитель проявил агрессию, вел разговор на повышенных тонах и наотрез отказался от освидетельствования на состояние опьянения. По итогу беседы сотрудникам полиции пришлось, на основании закона «О полиции», применить к бойкому дедушке физическую силу и наручники. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции решением мирового судьи ему назначен административный арест на 10 суток, сообщается в телеграм-канале «Омская полиция».