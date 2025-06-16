Омич ударил по газам и «приехал» на 10 суток ареста

Сотрудники Госавтоинспекции довольно быстро догнали нарушителя, но миролюбивого диалога между ними не получилось. 63-летний водитель проявил агрессию, вел разговор на повышенных тонах и наотрез отказался от освидетельствования на состояние опьянения. По итогу беседы сотрудникам полиции пришлось, на основании закона «О полиции», применить к бойкому дедушке физическую силу и наручники. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции решением мирового судьи ему назначен административный арест на 10 суток, сообщается в телеграм-канале «Омская полиция».