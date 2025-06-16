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Омич ударил по газам и «приехал» на 10 суток ареста

Физическую силу и наручники пришлось применять к строптивому 63-летнему омичу, пытавшемуся на своем авто сбежать от полиции.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 15 июня, сотрудникам ДПС пришлось участвовать в погоне за автомобилистом, отказавшимся во время проверки предъявить документы и выйти из машины.

Нерядовая ситуация произошла около 23:00 часов на проспекте Мира. Автомобиль Great Wall был остановлен для дежурной проверки. Однако, водитель указанного транспортного средства отказался предъявить документы, а на требования сотрудника ДПС выйти из машины, дал по газам пытаясь скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции довольно быстро догнали нарушителя, но миролюбивого диалога между ними не получилось. 63-летний водитель проявил агрессию, вел разговор на повышенных тонах и наотрез отказался от освидетельствования на состояние опьянения. По итогу беседы сотрудникам полиции пришлось, на основании закона «О полиции», применить к бойкому дедушке физическую силу и наручники. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции решением мирового судьи ему назначен административный арест на 10 суток, сообщается в телеграм-канале «Омская полиция».