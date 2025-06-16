В Москаленском районе Омской области простились с земляком, погибшим на СВО

Контракт с минобороны Александр Вовченко заключил в январе нынешнего года. До того как отправиться на СВО, он работал в СПК «Сибиряк» и вахтовым методом охранником в Сургуте. Службу проходил в должности стрелка стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона.