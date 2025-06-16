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В Москаленском районе Омской области простились с земляком, погибшим на СВО

У Александра Вовченко осталось двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленках простились с земляком, погибшим на СВО. Александру Вовченко было 28 лет. Об утрате сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».

Контракт с минобороны Александр Вовченко заключил в январе нынешнего года. До того как отправиться на СВО, он работал в СПК «Сибиряк» и вахтовым методом охранником в Сургуте. Службу проходил в должности стрелка стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона.

Александр Вовченко погиб смертью храбрых 15 марта при выполнении боевой задачи. У бойца остались двое маленьких детей.

Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выражают искренние соболезнования семье погибшего.