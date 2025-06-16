Убойных сельхозживотных экспортировали из Ростовской области в Грузию

В период со 2 по 6 июня в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили десять партий сельскохозяйственных животных, часть из которых были предназначены для убоя. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.
— Вывозу подлежали 90 голов крупного рогатого скота, а также 1,3 тысячи голов убойных свиней. Все животные были клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней, — отметили в надзорном ведомстве.
Разрешение на вывоз выдали через автоматизированную систему «Аргус». Напомним, ранее в Грузию также экспортировали партию говядины и убойных свиней.
Подпишись на нас в Telegram.