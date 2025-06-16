МИД прокомментировал ситуацию с белорусскими туристами в ОАЭ

В Министерстве иностранных дел прокомментировали ситуацию с белорусскими туристами в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает БелТА.
В ведомстве обратили внимание, что ситуация с белорусскими туристами, которые находятся в ОАЭ, не является критической. Отмечается, что туристы, которые приехали в составе групповых туров, обеспечены необходимыми условиями для проживания своими турфирмами.
— Обстановка спокойная, воздушное пространство открыто, регулярные рейсы в Беларусь продолжают выполняться, — прокомментировали в дипведомстве.
Известно также, что в генконсульство Беларуси в Дубае обратились свыше 30 белорусов, с ними дипломаты поддерживают постоянную связь.
Также в МИД сказали, что на данный момент прорабатываются разные варианты для возвращения белорусов на родину, в том числе с участием национального авиаперевозчика. Могут белорусы и организовать обратный вылет на общих основаниях.
— МИД продолжит следить за ситуацией и своевременно информировать о ее развитии, — заключили в дипведомстве.
Тем временем МИД настоятельно рекомендовал белорусам не посещать Израиль и Иран.
Тем временем авиакомпания Flydubai сообщила об отмене рейсов в Минск до 17 июня.