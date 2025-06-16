В течение суток на Солнце возможны вспышки высочайшего класса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в этом году всплесков активности наблюдается на Солнце, в течение суток возможны вспышки класса Х. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС о двух вспышках предпоследнего класса мощности — М (М8.5 и М6.4), которые произошли на линии Солнце-Земля.
Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в течение ближайших суток на Солнце возможны вспышки высочайшего класса — X.
«Наблюдающийся всплеск активности на Солнце оценивается как один из самых крупных в текущем году. На данный момент убедительных признаков, что активность выдыхается, нет», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.