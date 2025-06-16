Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чапаевске открылось арт-пространство для семейного и молодежного отдыха

В Чапаевске появилось новое общественное пространство — арт-парк «Прикосновение», созданный в рамках программы «Культурные люди».

В Чапаевске появилось новое общественное пространство — арт-парк «Прикосновение», созданный в рамках программы «Культурные люди». Здесь обустроены зоны для отдыха и творчества: арт-качели, стена для граффити, мультимедийный экран.

Каждые выходные проходят мастер-классы, выставки, поэтические чтения и выступления музыкантов — всё это часть проекта «АртСреда». В ближайшее время парк оснастят дополнительным оборудованием для культурных мероприятий.

Ранее в самарское озеро «Песчаное» в парке Металлургов выпустили более 300 рыб.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы в Дзене.