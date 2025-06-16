В Прикамье задержан подозреваемый в использовании поддельных водительских прав

По данным из ведомственных баз установлено, что документ с таким номером был выдан совсем другому человеку, а сам осинец не имеет права управления транспортным средством. Сотрудники ДПС изъяли удостоверение и отправили на экспертизу — она подтвердила, что документ имеет признаки подделки.