В Прикамье задержан подозреваемый в использовании поддельных водительских прав

В Осе возбуждено уголовное дело по признакам использования заведомо поддельного документа. В преступлении подозревают 26-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Инспекторы дорожно-патрульной службы полиции остановили на 92-м км трассы Кукуштан — Чайковский «Опель Астра». За рулем был 26-летний житель Осы. Он предъявил для проверки водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских подозрение.
По данным из ведомственных баз установлено, что документ с таким номером был выдан совсем другому человеку, а сам осинец не имеет права управления транспортным средством. Сотрудники ДПС изъяли удостоверение и отправили на экспертизу — она подтвердила, что документ имеет признаки подделки.
Фигурант признался, что проходил обучение в автошколе, но не сдал экзамены. Однако ему было необходимо водительское удостоверение, поэтому он решил купить через интернет поддельное водительское удостоверение на свое имя.
Расследование уголовного дела продолжается.