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Под Минском пенсионерка утонула в бассейне глубиной 1,6 метра

Под Минском пенсионерка пошла купаться в бассейн и утонула.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области пенсионерка утонула в бассейне. Подробности рассказали в пресс-службе ОСВОД Беларуси.

Трагедия произошла вечером 12 июня в агрогородке Колодищи. Спасатели извлекли из бассейна тело утонувшей женщины 1948 года рождения.

Как выяснилось, утром женщина пошла плавать в бассейн. А днем ее тело обнаружили очевидцы.

— Погибшая была обнаружена без движения на поверхности бассейна, глубина которого составляет 1,6 метра, — прокомментировали в ОСВОД.

Еще в МЧС сказали, что хлорид натрия горел в минской Каменной Горке.

А еще в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.