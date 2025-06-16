Под Минском пенсионерка утонула в бассейне глубиной 1,6 метра

В Минской области пенсионерка утонула в бассейне. Подробности рассказали в пресс-службе ОСВОД Беларуси.
Трагедия произошла вечером 12 июня в агрогородке Колодищи. Спасатели извлекли из бассейна тело утонувшей женщины 1948 года рождения.
Как выяснилось, утром женщина пошла плавать в бассейн. А днем ее тело обнаружили очевидцы.
— Погибшая была обнаружена без движения на поверхности бассейна, глубина которого составляет 1,6 метра, — прокомментировали в ОСВОД.
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