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В Омской области родился долгожданный пони, которому требуется имя

Большереченский зоопарк поделился радостной новостью о рождении маленького пони и традиционно попросил омичей придумать ему имя.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 июня, в сообществе большереченского зоопарка соцсети «Вконтакте», появилось сообщение о долгожданном рождении детеныша у пары шетлендских пони.

«Спешим поделиться радостной новостью, друзья: впервые за очень долгое время в зоопарке на свет появился шетлендский пони! Мама и ее детеныш в данный момент находятся в уединенном вольере возле террариума. Приглашаем понаблюдать, с каким трепетом они взаимодействуют друг с другом!», — сообщается на странице зоопарка.

При этом сотрудники зоопарка просят не забывать гостей о соблюдении тишины при посещении вольера с новорожденным пони, так как малыша может напугать любое неосторожное движение или незнакомый звук. Также, уже по доброй традиции, зоопарк анонсировал конкурс «Имя для малыша», который будет проведен в ближайшее время.