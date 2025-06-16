В Омской области родился долгожданный пони, которому требуется имя

При этом сотрудники зоопарка просят не забывать гостей о соблюдении тишины при посещении вольера с новорожденным пони, так как малыша может напугать любое неосторожное движение или незнакомый звук. Также, уже по доброй традиции, зоопарк анонсировал конкурс «Имя для малыша», который будет проведен в ближайшее время.