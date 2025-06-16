В Омской области родился долгожданный пони, которому требуется имя

Сегодня, 16 июня, в сообществе большереченского зоопарка соцсети «Вконтакте», появилось сообщение о долгожданном рождении детеныша у пары шетлендских пони.
«Спешим поделиться радостной новостью, друзья: впервые за очень долгое время в зоопарке на свет появился шетлендский пони! Мама и ее детеныш в данный момент находятся в уединенном вольере возле террариума. Приглашаем понаблюдать, с каким трепетом они взаимодействуют друг с другом!», — сообщается на странице зоопарка.
При этом сотрудники зоопарка просят не забывать гостей о соблюдении тишины при посещении вольера с новорожденным пони, так как малыша может напугать любое неосторожное движение или незнакомый звук. Также, уже по доброй традиции, зоопарк анонсировал конкурс «Имя для малыша», который будет проведен в ближайшее время.