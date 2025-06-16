В «Артеке» к юбилею испекли торт весом 500 килограммов

Генеральная репетиция приготовления кондитерского чуда прошла в студии столовой комплекса «Горный». Ребята одели поварские кители, колпаки, голубые галстуки и разделились на команды. Одни готовили шоколадный бисквит, другие — ванильный. Все участники, включая шеф-кондитера, показали высокий класс умения обращаться с блендерами и другим кондитерским оборудованием, а также знание секретов высокой кухни. В итоге десятикилограммовый торт получилось приготовить за полтора часа.
«Сегодня у меня день рождения, и этот мастер-класс — подарок для меня. Было приятно получить приглашение сюда. Здесь такая удивительная атмосфера. Я первый раз на таких мастер-классах. Мы вместе готовили тортик в честь 100-летия “Артека” и сейчас будем его дегустировать», — поделилась впечатлениями Алена Ровенская из Москвы.
А главный торт праздника готовила команда профессионального шеф-кондитера Эстер Авдалимовой. В течение нескольких месяцев они разрабатывали фирменный рецепт юбилейного торта, который останется в истории.
«Я и моя команда специально к 100-летию “Артека” создавали рецепт, который будет использоваться на всех юбилейных мероприятиях в детском центре. Более того, мы привезли праздничный торт весом 500 килограммов, который представят 16 июня, после окончания праздника. Я горжусь тем, что мне выпала честь сделать этот торт. У меня у самой пятеро детей, и я с удовольствием привезу их сюда. Они станут частью истории “Артека”», — рассказала Эстер.
16 июня МДЦ «Артек» отмечает столетний юбилей. Сегодня здесь в одну смену отдыхают 3500 школьников. «Артек» является крупнейшим детским центром мира.