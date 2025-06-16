В «Артеке» к юбилею испекли торт весом 500 килограммов

«Я и моя команда специально к 100-летию “Артека” создавали рецепт, который будет использоваться на всех юбилейных мероприятиях в детском центре. Более того, мы привезли праздничный торт весом 500 килограммов, который представят 16 июня, после окончания праздника. Я горжусь тем, что мне выпала честь сделать этот торт. У меня у самой пятеро детей, и я с удовольствием привезу их сюда. Они станут частью истории “Артека”», — рассказала Эстер.