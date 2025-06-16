Минюст Узбекистана объяснил, что на самом деле стоит за сообщениями о «разрешённой смене пола»

Министерство юстиции дало официальный комментарий, чтобы разъяснить ситуацию и пресечь слухи.
Речь идёт не о смене пола в привычном смысле.
Как отметили в Минюсте, в узбекском законодательстве уже давно предусмотрена возможность корректировки сведений о поле — но только в исключительных медицинских случаях. Согласно закону, при регистрации рождения сведения о поле ребёнка вносятся на основании медицинского заключения, выданного роддомом или другой профильной клиникой.
Однако, как показала практика, ежегодно в Узбекистане фиксируется в среднем 5−6 случаев рождения детей с неопределённым полом. Это называется интерсекс-вариацией — когда у ребёнка с рождения невозможно однозначно определить, мальчик он или девочка. Это связано с тем, что анатомические, гормональные или генетические характеристики не соответствуют типичной мужской или женской модели.
В таких случаях ребёнку присваивают пол на основе предварительного заключения, но позже — в возрасте от 5 до 16 лет — может выясниться, что пол был определён ошибочно. Тогда по новому медицинскому заключению в документах вносятся исправления.
Эта норма предусмотрена статьёй 229 Семейного кодекса и действует уже с 1 сентября 1998 года.
Что изменилось?
Ранее при изменении пола на основании медицинского заключения не было возможности изменить имя, фамилию и отчество в соответствии с новым полом. То есть человек мог быть официально зарегистрирован, к примеру, как женщина, но с мужским именем и отчеством. Это создаёт правовые и социальные неудобства.
Для устранения этой правовой коллизии 12 июня 2025 года Кабинет Министров принял постановление № 362, в соответствии с которым теперь при изменении сведений о поле на основании медицинского заключения разрешено также изменить фамилию, имя и отчество в соответствии с новым полом.
Таким образом, никакой «легализации смены пола» в западном смысле — через хирургическое вмешательство или смену гендера — в Узбекистане не произошло. Речь идёт исключительно о врождённых медицинских случаях, которые и ранее имели законодательную основу, но теперь оформлены более полно и без правовых пробелов.
Министерство юстиции просит не поддаваться на искажённые трактовки и использовать официальные источники информации. Новое постановление не означает легализацию смены пола в общем порядке — оно просто устраняет ранее существовавшие юридические сложности для крайне редких случаев интерсекс-детей.