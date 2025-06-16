Минюст Узбекистана объяснил, что на самом деле стоит за сообщениями о «разрешённой смене пола»

Ранее при изменении пола на основании медицинского заключения не было возможности изменить имя, фамилию и отчество в соответствии с новым полом. То есть человек мог быть официально зарегистрирован, к примеру, как женщина, но с мужским именем и отчеством. Это создаёт правовые и социальные неудобства.