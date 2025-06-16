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Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака

Минздрав: распространение курения табака у людей старше 15 лет снизилось на 4,6%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья.

Он напомнил, что в 2019 году была принята Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Она рассчитана до 2035 года.

«В рамках федерального проекта также были реализованы мероприятия, которые позволили снизить распространение курения табака. И благодаря этим мероприятиям в 2024 году распространение курения табака в возрасте 15 лет и старше составляло 18,6%, что на 4,6% ниже показателя начала проекта — 2019 года», — сказал Камкин.