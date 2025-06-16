Санврачи назвали опасной питьевую воду в Волгограде из-за микробного риска

Волгоградская область вошла в число регионов с очень высоким уровнем этого показателя, и это говорит о серьезных проблемах в системе водоснабжения. Кроме того, в регионе зафиксировано высокое значение микробного риска. К слову, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах Южного федерального округа — Ростовской и Астраханской областях, а также в Республике Калмыкия.