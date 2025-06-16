Санврачи назвали опасной питьевую воду в Волгограде из-за микробного риска

Роспотребнадзор вновь выявил нарушения в качестве питьевой воды в Волгоградской области. По данным последнего доклада ведомства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, воду признали небезопасной для употребления.
В отчете за прошедший год указано, что 9% взятых проб не соответствовали установленным нормам — в них было зафиксировано превышение допустимой концентрации натрия. Специалисты связывают это с природными и техногенными загрязнениями источников водоснабжения, отсутствием должной охраны зон водозабора, а также с недостаточной эффективностью систем очистки и значительным износом оборудования, используемого для подъема, обработки и доставки воды потребителям в Волгоградской области.
Особое внимание в проверке уделялось новому критерию оценки качества воды — интегральной оценке по показателям химической безвредности. Этот параметр отражает степень выполнения необходимых мероприятий на этапах подготовки воды и связан с риском негативного влияния на здоровье человека в случае их недостаточности или полного отсутствия.
Волгоградская область вошла в число регионов с очень высоким уровнем этого показателя, и это говорит о серьезных проблемах в системе водоснабжения. Кроме того, в регионе зафиксировано высокое значение микробного риска. К слову, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах Южного федерального округа — Ростовской и Астраханской областях, а также в Республике Калмыкия.