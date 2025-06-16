Движение грузовиков ограничат по КАД с 18 июня

Движение грузовиков массой более 3,5 тонн ограничат на участке от развязки на пересечении с Софийской улицей до развязки на пересечении с трассой Марьино — Ропша, а также на отрезке с 60 по 94 километр. О временных трудностях на дорогах сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Кроме того, запрет на движение большегрузов введут на прилегающих городских магистралях: Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе, а также на Витебском проспекте от Московского шоссе до Петербургского. Ограничения будут действовать в период с 18 по 21 июня, — говорится в сообщении.
Водителей призвали заранее планировать свой маршрут. Узнать подробнее о ситуации на дорогах Петербурга можно на сайте ГАТИ, Комитета по транспорту или ФКУ Упрдор «Северо-Запад».