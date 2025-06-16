Движение грузовиков ограничат по КАД с 18 июня

— Кроме того, запрет на движение большегрузов введут на прилегающих городских магистралях: Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе, а также на Витебском проспекте от Московского шоссе до Петербургского. Ограничения будут действовать в период с 18 по 21 июня, — говорится в сообщении.