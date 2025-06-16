Свердловский Минздрав предупредил купальщиков о паразитах в водоемах

В Свердловской области возможны случаи заражения церкариозом. «Зуд купальщика» можно подхватить во время плавания в водоемах. С начала сезона уже зафиксирован тяжелый случай заболевания у ребенка полутора лет, рассказали в свердловском Минздраве.