Свердловский Минздрав предупредил купальщиков о паразитах в водоемах

В Свердловской области возможны случаи заражения церкариозом. «Зуд купальщика» можно подхватить во время плавания в водоемах. С начала сезона уже зафиксирован тяжелый случай заболевания у ребенка полутора лет, рассказали в свердловском Минздраве.
— Церкариоз — это паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминтов водоплавающих птиц. Возбудители обитают в стоячих и слабопроточных водоемах с обильной растительностью, — уточнили в региональном Министерстве здравоохранения.
Основные симптомы церкариоза — интенсивный зуд, жжение и покалывание кожи, появление красных пятен и волдырей, повышение температуры.
Чтобы избежать заражения, врачи советуют выбирать только разрешенные водоемы. Кроме того, не стоит заходить в стоячую или прогретую воду, а также купаться в местах скопления водоплавающих птиц, зарослей.
В региональном Минздраве напомнили, что при появлении симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу-дерматовенерологу.