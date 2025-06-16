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Свердловский Минздрав предупредил купальщиков о паразитах в водоемах

Свердловчан в водоемах атакует «утиный глист».

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области возможны случаи заражения церкариозом. «Зуд купальщика» можно подхватить во время плавания в водоемах. С начала сезона уже зафиксирован тяжелый случай заболевания у ребенка полутора лет, рассказали в свердловском Минздраве.

— Церкариоз — это паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминтов водоплавающих птиц. Возбудители обитают в стоячих и слабопроточных водоемах с обильной растительностью, — уточнили в региональном Министерстве здравоохранения.

Основные симптомы церкариоза — интенсивный зуд, жжение и покалывание кожи, появление красных пятен и волдырей, повышение температуры.

Чтобы избежать заражения, врачи советуют выбирать только разрешенные водоемы. Кроме того, не стоит заходить в стоячую или прогретую воду, а также купаться в местах скопления водоплавающих птиц, зарослей.

В региональном Минздраве напомнили, что при появлении симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу-дерматовенерологу.