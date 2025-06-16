650 млн рублей потратят на строительство логистического комплекса в Ростове

В 2025 году в Октябрьском районе Ростова-на-Дону планируют ввести в эксплуатацию новый логистический комплекс. Эту информацию можно найти в реестре инвестиционных проектов Ростовской области.
В данном случае речь идет об объекте на Радиаторном, 5. В реализацию этого проекта должны вложить около 650 млн рублей. На новой площадке предполагается создание 50 рабочих мест. Инициатором выступил индивидуальный предприниматель.
Напомним, ранее в Ростовской области также приступили к строительству первого в России роботизированного терминала стоимостью около 700 млн рублей.
Подпишись на нас в Telegram.