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650 млн рублей потратят на строительство логистического комплекса в Ростове

В Ростове-на-Дону планируют ввести в эксплуатацию новый логистический комплекс.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Октябрьском районе Ростова-на-Дону планируют ввести в эксплуатацию новый логистический комплекс. Эту информацию можно найти в реестре инвестиционных проектов Ростовской области.

В данном случае речь идет об объекте на Радиаторном, 5. В реализацию этого проекта должны вложить около 650 млн рублей. На новой площадке предполагается создание 50 рабочих мест. Инициатором выступил индивидуальный предприниматель.

Напомним, ранее в Ростовской области также приступили к строительству первого в России роботизированного терминала стоимостью около 700 млн рублей.

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