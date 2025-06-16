Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года

Согласно статистике, в 2023 году все 43 учащихся в РФ, которые принимали участие в международных школьных олимпиадах, получили медали: 34 золотые, восемь серебряных и одну бронзовую. В 2024 году 42 школьника также завоевали максимальное число наград: 31 золотая медаль, девять серебряных и две бронзовых.