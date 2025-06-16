Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские школьники получили максимальное число медалей на международных олимпиадах за последние два года, выяснило РИА Новости, изучив данные Института содержания и методов обучения имени Леднева.
Согласно статистике, в 2023 году все 43 учащихся в РФ, которые принимали участие в международных школьных олимпиадах, получили медали: 34 золотые, восемь серебряных и одну бронзовую. В 2024 году 42 школьника также завоевали максимальное число наград: 31 золотая медаль, девять серебряных и две бронзовых.
«Многие наши ученики отмечают, что решение заданий международного уровня оказывается легче, чем финал всероссийской олимпиады школьников. Убедительным доказательством эффективности данной системы является ежегодный успех российских сборных на мировых соревнованиях, когда абсолютно каждый участник возвращается домой с медалью», — рассказал директор Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко РИА Новости.
Он добавил, что выдающиеся достижения в олимпиадном движении в России объясняются наличием действенной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей.