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Путин наградил российского посла в Иране орденом

Путин наградил Дедова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Дедова — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Иран», — говорится в документе.