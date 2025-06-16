Путин наградил российского посла в Иране орденом

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Дедова — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Иран», — говорится в документе.