В крупном пожаре на мансарде в многоэтажке в Дурлештах нашли крайних: Несколько специалистов, проектировавших дом, лишились сертификатов о профессиональной аттестации

Несколько специалистов, участвовавших в проектировании и оформлении многоквартирного дома в Дурлештах, пострадавшего от пожара 16 мая, лишатся сертификатов о профессиональной аттестации.
Такое решение приняли на заседании Аттестационной комиссии при министерстве инфраструктуры. Комиссия проанализировала серьезность нарушений, о которых сообщила Национальная инспекция по техническому надзору, которая обнаружила серьезные отклонения на всех этапах строительства: от градостроительной документации, проектирования и технической проверки до окончательного приема и несанкционированных вмешательств в конструкцию здания.
Все привлеченные специалисты были приглашены и заслушаны в ходе встречи, получив возможность изложить свою точку зрения.
Напомним, что звонок о пожаре в Дурлештах поступил в службу 112 16 мая в 15:57 — горела мансарда на 10 этаже. На месте работали 31 пожарная машина и 148 спасателей. В результате происшествия пострадали 16 человек, трое из них были госпитализированы. Пожар был полностью ликвидирован в 04:08 утра 17 мая.
Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию восемь лет назад.
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