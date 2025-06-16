Фильм под открытым небом: в Тольятти покажут драму о блокаде Ленинграда

В Тольятти пройдут уличные кинопоказы фильма «Каруза» (6+), приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Бесплатные сеансы проходят в рамках проекта «Под звездным небом Тольятти».
19 июня фильм можно будет посмотреть у Театра кукол (пл. Свободы, 2), 20 июня — у Дворца культуры на улице Коммунистическая, 12. Начало в 21:00, вход свободный.
Фильм «Каруза» (2025) рассказывает о дружбе мальчика Мити и его пса во времена блокады Ленинграда. Пёс рискует жизнью, чтобы добыть еду для семьи, и вместе с мальчиком преодолевает опасности военного времени.
Ранее мы писали, что с 19 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького начинает обменные гастроли совместно с театрами Уфы и Тюмени.
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