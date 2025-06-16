В Самарской области всерьез займутся развитием крупнейших рек региона

В Самарской области всерьез займутся экологической защитой и туристическим развитием крупнейших рек региона. Для этих целей будет создан специальный межведомственный проектный офис. На оперативном совещании правительства Самарской области 16 июня об этом заявил помощник губернатора Самарской области Артур Абдрашитов.
Проектный офис будет специальным органом, в состав которого войдут представители федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований, расположенных на берегах рек, а также научного сообщества, занимающегося вопросами сохранения водных ресурсов. Руководство им губернатор оставил за собой.
Какие вопросы будут решаться новым органом?
Улучшение экологического состояния бассейнов рек Самарской области, очистка от отходов и мусора. Улучшение нормативно-правовой базы, ужесточение законодательства по защите рек. Развитие туристической инфраструктуры, создание новых пляжей, баз отдыха. Развитие пассажирских перевозок, обновление флота, улучшение водных путей.
Вячеслав Федорищев заявил, что проектный офис впервые соберётся через две недели под его председательством, а за лето ему необходимо выработать решения для большинства проблем акватории водоемов Самарской области.
Результаты работы проектного офиса призваны усилить реализацию федеральной программы «Оздоровление Волги» в регионе. То есть, ускорить решение накопившихся за предыдущие годы проблем в сфере оздоровления, охраны и развития не только Волги, но и ее притоков.
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