В Самарской области всерьез займутся развитием крупнейших рек региона

Результаты работы проектного офиса призваны усилить реализацию федеральной программы «Оздоровление Волги» в регионе. То есть, ускорить решение накопившихся за предыдущие годы проблем в сфере оздоровления, охраны и развития не только Волги, но и ее притоков.