РСТ: туристов из РФ в Иране и Израиле не испугали боевые действия

По данным на 14 июня в отелях Эмиратов оставались около двух тысяч россиян, которые ожидали авиарейсов в России. В АТОР уточнили, что количество туристов меняется, так как часть из них отправляют домой, другие ждут вылета на родину в связи с окончанием отпуска, третьи прибыли в ОАЭ как в промежуточный пункт назначения, где стыкуются рейсы для возвращения.