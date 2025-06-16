РСТ: туристов из РФ в Иране и Израиле не испугали боевые действия

Туроператоры пока поставили на паузу реализацию туров в Израиль и Иран. Продажи приостановлены в соответствии с рекомендациями Министерства иностранных дел и Минэкономразвития, рассказывает RTVI.
Уже забронированные туры путешественники имеют право аннулировать. По данным РСТ случаев отмены поездок мало, так как израильское и иранское направления отдыха не являются популярными. Если туристы решат отказаться от отпуска в странах, участвующих в вооруженном конфликте, то туристические компании могут вернут деньги или предоставят возможность отдохнуть в других странах, например, в Турции.
С туристами, которые в настоящее время пребывают в воюющих странах на отдыхе, туроператоры поддерживают контакты. Одна из экскурсионных групп россиян сейчас находится в Иране. На отдых граждан России отправила компания «Интурист». Представитель туроператора Дарья Домостроева рассказала, что экскурсионный тур уже завершается. Поездка проходит по расписанию. Туристов вывезут из Ирана в Азербайджан. Из республики они смогут добраться домой.
Еще одна группа «Интуриста» отдыхает в Израиле. Пока никто из россиян там не выразил желание отправиться на родину, прервав отдых.
В городе на юге Ирана Ширазе находятся туристы оператора ITM Group. Представитель компании отметил, что в этой части страны ситуация спокойная, за безопасность россиян можно не беспокоиться, принимающая сторона и туристическая компания из России постоянно мониторят ситуацию. «При необходимости программа тура будет скорректирована. <…> На ближайшие даты заявок на Иран нет, есть на осень, но запросов на аннуляции пока не поступало», — уточнили в ITM Group.
Дарья Домостроева подчеркнула, что страны Ближнего Востока — Израиль, Иран и Иордания — выбирают для отдыха незначительное число туристов. Сейчас туроператоры в основном занимаются решением проблем с транспортировкой россиян, уехавших в отпуск в ОАЭ. Сложности возникли из-за отмены регулярных рейсов в Россию авиакомпанией Air Arabia. Корректировки в расписание полетов связаны с закрытием воздушного пространства после старта очередного этапа ирано-израильского конфликта.
По данным на 14 июня в отелях Эмиратов оставались около двух тысяч россиян, которые ожидали авиарейсов в России. В АТОР уточнили, что количество туристов меняется, так как часть из них отправляют домой, другие ждут вылета на родину в связи с окончанием отпуска, третьи прибыли в ОАЭ как в промежуточный пункт назначения, где стыкуются рейсы для возвращения.
Ирано-израильское противостояние обострилось 13 июня. Израиль объявил о проведении масштабной операции по уничтожению ядерной инфраструктуры Ирана и начал бомбардировки республики. В ответ Иран атаковал еврейское государство. Обмен ударами производится уже несколько дней. Обе стороны конфликта сообщают о гибели мирных жителей и большом числе пострадавших.
Из Ирана 14 июня эвакуировали две группы граждан России, в том числе съемочную группу, которую возглавляет режиссер Федор Бондарчук. 16 июня представительство РФ в Израиле обратилось к россиянам с рекомендацией покинуть страну.