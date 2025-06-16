Первый год Вячеслава Федорищева: какие меры соцподдержки ввели в Самарской области?

Более 42 тысяч многодетных семей со 140 тысячами детьми получают поддержку. За прошлый год 250 000 рублей вместо земельных участков получили 249 семей. Родители с 7-ю и более детьми приобрели автомобили с поддержкой государства: 10 семей в 2024 году и три семьи в 2025 году.