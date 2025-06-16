Первый год Вячеслава Федорищева: какие меры соцподдержки ввели в Самарской области?

В материалах цикла статей, посвященных первому году работы губернатора Вячеслава Федорищева, рассматривались изменения в области промышленности, мер поддержки бойцов СВО, спортивной и культурной жизни Самарской области. Тема сегодняшней статьи — социальная поддержка самарцев: что сделали и будет сделано.
Помощь многодетным семьям.
В Самарской области действуют 14 мер социальной поддержки, разработанных по указу президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Из них наиболее важные:
Бесплатное питание и социальный транспорт для школьников и студентов из многодетных семей. Компенсации за оплату ЖКХ (50%), лекарственных препаратов и ТКО (75%).Выделение региональных выплат и социальных контрактов.
Конкретные показатели по поддержке семей Самарской области:
Более 42 тысяч многодетных семей со 140 тысячами детьми получают поддержку. За прошлый год 250 000 рублей вместо земельных участков получили 249 семей. Родители с 7-ю и более детьми приобрели автомобили с поддержкой государства: 10 семей в 2024 году и три семьи в 2025 году.
В регионе введен особый порядок определения статуса многодетных семей, включающий приемных детей, студентов очного отделения до 23 лет. В Самарской области статус многодетных также получают семьи, чьи старшие дети до 23 лет служат в зоне СВО — таких 514. Статус действует без учета критерия нуждаемости.
Дополнительно введены специальные выплаты женщинам от 18 до 25 лет, родившим первенца (100 тыс. рублей) и семьям, усыновляющим третьего ребенка («Семейный капитал» — 100 тыс. рублей).
В 2025 ввели четыре новые меры поддержки:
Компенсация одному ребенку из многодетной семьи половины стоимости обучения. Компенсация стоимости путевки в детский лагерь (максимальная сумма компенсации — 14 914,20 рублей).Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья семьям, выбывшим из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением возраста 36 лет — с начала года такие выплаты уже получили 15 семей.
Забота о ветеранах Великой Отечественной войны.
В 2025 году осуществляются выплаты следующим категориям ветеранов:
участники и инвалиды Великой Отечественной войны — 1 миллион рублей;другие категории (например, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие, участвовавшие в спецоперациях) — 80 тысяч рублей.
В общей сложности выплаты затронули более 5 тысяч ветеранов и инвалидов, а также более 104 тысяч детей войны. 126 участников Великой Отечественной войны и последнего военного призыва стали почетными гражданами 19 муниципалитетов. Им выплатили по 50 тысяч рублей.
В 2024 году 342,7 тысяч ветеранов труда получали ежемесячные выплаты. В 2025 году к этому числу прибавятся ещё 25 тыс. жителей региона.
Также реализованы следующие мероприятия по увеличению доступности медицинской помощи ветеранам ВОВ:
проведен полный цикл диспансеризации к 1 мая;организован выпуск дополнительных групп реабилитации и консультационные визиты специалистов.
Система здравоохранения и медицина.
В области создана долгосрочная стратегия развития здравоохранения до 2029 года. Власти последовательно модернизируют инфраструктуру первичной медицинской помощи. Что наиболее заметного можно выделить из уже сделанного?
Построили новое здание поликлиники в Смышляевке;построили новую поликлинику в Кинеле;открыли 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две врачебные амбулатории;увеличилось количество предоставляемых процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 508 в 2024 году;в 2024 году на 12 500 увеличилось число льготных обследований МРТ, в 2025-м планируют увеличить на 2562;закупили 193 новых автомобилей скорой помощи.
В 2025 году правительство Самарской области также запланировало:
капитальный отремонтировать 80 медицинских учреждений;закупить 35 жилых помещений для медицинских работников в Тольятти и Сызрани;открыть ещё 59 ФАПов;завершить строительство детской поликлиники в Самаре (в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского) мощностью в 500 посещений в сутки;начать ежегодно закупать по 4 аппарата МРТ.
Школы, детские сады и поддержка педагогов.
С 1 сентября 2024 года повышен размер выплат молодым педагогам в возрасте до 35 лет со стажем работы до трех лет — теперь они составляют 10 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. Также из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам в размере 5 тыс. рублей.
Облправительство заложило в региональном бюджете 4,4 миллиардов рублей на ремонт и переоборудование 120 зданий школ и детских садов. Власти также планируют обновить 61 пищеблок и заменить оборудование в 90 столовых за 553 млн рублей.
За 2024 год в 139 школах Самары улучшили материально-техническая базу и внедрили цифровые образовательные технологии. 56 школ получили мобильные компьютерные классы, а в 38 открыли профильные классы по педагогике, медицине и инженерии.
В рамках нацпроекта «Демография» построили семь новых детсадов, обеспечили 6,5 тысяч мест в дошкольных учреждениях, включая 5 тысяч мест для детей от 1,5 до 3 лет. В рамках нацпроекта «Образование» построили три новые школы.
Также за последний год региональные власти изменили подход к критериям малокомплектных школ, что позволит финансировать и сохранять сельские школы, тем самым сберегая сельское население.
Отдых для детей.
В 2024 году для досуга и отдыха детей создали ещё 1248 новых мест в летних лагерях в 2024 году. В период 2025—2027 гг. планируют построить новые корпуса общей вместимостью 2000 мест.
Для отдыха и оздоровления 118 тысяч детей этим летом в 721 лагерях выделили 920,3 млн рублей, из которых 208,95 млн рублей направят на улучшение инфраструктуры лагерей, 194 млн рублей — на компенсацию путёвок, купленных за свой счёт.
Вячеслав Федорищев отметил, что улучшение демографии, повышение благополучия граждан и реализация нацпроектов в сфере социальной поддержки жителей области были и останутся приоритетными направлениями работы правительства региона:
«Самарская область — регион, обладающий мощнейшим потенциалом. И у нас есть все возможности для того, чтобы стать ключевой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе и опорным регионом для всей страны. Президентом России была поставлена задача подготовить программу опережающего социально-экономического развития. Для меня важно, что в нашей Программе отражены решения проблем, которые волнуют людей. Механизмы достижения конкретных показателей могут при необходимости корректироваться — это жизнь. Но самое главное, что базовые принципы мы зафиксировали».
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