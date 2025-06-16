«Завтрак у Тиффани» и «Миллионера из трущоб» покажут на набережной Самары

На набережной у «Ладьи» продолжается работа бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин». С 18 по 22 июня зрителей вновь ждут документальные фильмы, признанные мировые ленты, советская классика и добрые семейные истории. Все показы проходят на свежем воздухе, вход свободный.
Программа кинопоказов на эту неделю:
18 июня (среда):
17:15 — 17:45 — «Филиппыч» (документальный фильм);18:00 — 20:20 — «Дерсу Узала» (1975 г., 12+);20:30 — 22:15 — «Большие глаза» (2014 г., 16+).
19 июня (четверг):
18:30 — 19:45 — «Роман Костомаров. Рождённый дважды» (документальный фильм, 12+), из фондов кинофестиваля «Соль земли»;20:00 — 22:00 — «Миллионер из трущоб» (2008 г., 18+).
20 июня (пятница):
17:30 — 18:10 — «Оборона Севастополя» (2012 г., документальный, 12+);18:20 — 20:20 — «В погоне за счастьем» (2006 г., 12+);20:30 — 22:25 — «Завтрак у Тиффани» (1961 г., 16+).
21 июня (суббота) — Детский день:
17:00 — 17:30 — Мультфильмы: «Вовка в Тридевятом царстве» (1965 г., 0+), «Ивашка из дворца пионеров» (1981 г., 0+);17:40 — 18:55 — «Чудо-Юдо» (2018 г., 6+);19:00 — 20:25 — «Мишка принимает бой» (1970 г., 0+);20:35 — 22:15 — «Артек. Большое путешествие» (2021 г., 6+).
22 июня (воскресенье):
16:00 — 17:10 — «Защитникам Отечества посвящается». Программа мультфильмов № 2 фестиваля «Суздальфест» (6+);17:20 — 17:45 — «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм, реж. Максим Кузнецов, 2015 г., 12+). Показ в рамках фестиваля «Борис Коценко представляет»;17:50 — 20:05 — «Иди и смотри» (1985 г., 16+);20:15 — 22:25 — «Брестская крепость» (2010 г., 12+).
Ранее мы писали, что в Тольятти пройдут уличные кинопоказы фильма «Каруза» (6+), приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны.
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