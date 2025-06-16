Олег Митяев выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге

На главной сцене екатеринбургского парка Маяковского World Music «Изумрудный город» Ural Music Night выступит Олег Митяев. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Олег Митяев — известный бард, автор и исполнитель популярных песен. Среди его хитов — «Лето — это маленькая жизнь», «Не наточены ножи», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была», «Как здорово, что все мы здесь…» и многие другие. Олег Митяев объездил с гастролями всю Россию и множество стран мира. Он выступал в Германии, США, Франции, Израиле, Италии, а также в ЮАР, где записал диск в зале Национального театра в Претории.
За свою творческую карьеру артист получил множество наград. Среди них — российские музыкальные премии «Шансон года», «Золотой граммофон», национальные премии «Виктория» и «Овация».
Ранее организаторы Ural Music Night объявили еще одного хедлайнера — израильскую фанк-группу Funk’n’stein, которая выступит на Плотинке на площадке «Капсула времени».