Олег Митяев выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге

Олег Митяев — известный бард, автор и исполнитель популярных песен. Среди его хитов — «Лето — это маленькая жизнь», «Не наточены ножи», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была», «Как здорово, что все мы здесь…» и многие другие. Олег Митяев объездил с гастролями всю Россию и множество стран мира. Он выступал в Германии, США, Франции, Израиле, Италии, а также в ЮАР, где записал диск в зале Национального театра в Претории.