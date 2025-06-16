Жителям трехсот домов Омска вернули газ — ранее его отключили по решению суда

Ранее по решению Фемиды работа газопровода в 15-я Рабочая — Кирова — 34-я Рабочая — Хабаровская была приостановлена на 60 суток. Это время давалось собственнику на устранение выявленных Ростехнадзором нарушений и заключение договора на обслуживание газопровода с лицензированной организацией.