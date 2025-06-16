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Жителям трехсот домов Омска вернули газ — ранее его отключили по решению суда

Суд счел, что теперь газопровод в границах улиц 15-я Рабочая — Кирова — 34-я Рабочая — Хабаровская безопасен.

Источник: Комсомольская правда

По решению суда в Омске будет восстановлено газоснабжение 300 домов, запитанных от газопровода, принадлежащего потребительскому обществу «Искра 2».

Ранее по решению Фемиды работа газопровода в 15-я Рабочая — Кирова — 34-я Рабочая — Хабаровская была приостановлена на 60 суток. Это время давалось собственнику на устранение выявленных Ростехнадзором нарушений и заключение договора на обслуживание газопровода с лицензированной организацией.

Как сказано в нынешнем решении суда, потребобщество «Искра-2» эти условия выполнило. Газораспределительная сеть передана для дальнейшей эксплуатации АО «Омскоблгаз», которое устранило выявленные Ростехнадзором нарушения. В итоге Фемида дала добро на возобновление работы газопровода.