Разработчик превратил свой iPad в дневник Тома Реддла из саги о Гарри Поттере

Нейросети позволяют перенести в реальность любимые вымышленные вселенные и почувствовать себя их частью. Так, американец Итан Саадия превратил свой iPad в дневник Тома Реддла, будущего злодея Волан-де-Морта. Этот магический артефакт показан в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»: юный волшебник общается со своим заклятым врагом через тетрадь, которая сама отвечает на написанные в ней вопросы.
Разработчик воспользовался тем, что Apple разрешила пользователям бесплатно добавлять собственные инструменты в свою систему. Саадия показал, как в своем приложении пишет на «бумажном» фоне вопросы, а программа отвечает ему характерным замысловатым почерком. Ответы появляются на экране планшета молниеносно, они получаются развернутыми и логичными.
Пост Итана Саадии собрал больше 220 000 просмотров и множество благодарностей от фанатов волшебной саги. Первую версию приложения Whispered Pages — «Шепчущиеся страницы» — добавили в App Store, чтобы и другие пользователи могли почувствовать себя Гарри Поттерами.