Разработчик превратил свой iPad в дневник Тома Реддла из саги о Гарри Поттере

Нейросети позволяют перенести в реальность любимые вымышленные вселенные и почувствовать себя их частью. Так, американец Итан Саадия превратил свой iPad в дневник Тома Реддла, будущего злодея Волан-де-Морта. Этот магический артефакт показан в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»: юный волшебник общается со своим заклятым врагом через тетрадь, которая сама отвечает на написанные в ней вопросы.