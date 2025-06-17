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Кроссворд на 17 июня 2025

17 июня в России отмечается День русского кваса — напитка с тысячелетней историей. Еще в Древней Руси его готовили в каждой избе, считая источником бодрости и здоровья. Квас и сегодня не теряет популярности, возвращаясь в моду как альтернатива сладким газировкам. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить, чем квас отличается от других напитков и почему он стал культурным символом.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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