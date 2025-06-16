Минсвязи объяснило, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях

Так, по словам Дмитрия Корзуна, начальника управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи, проблемы, с которыми сталкиваются белорусы, связаны с тем, что сети не хватает пропускной способности. Для решения проблемы в 2024-м появился указ об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи, предусматривающий обязательные для сотовых операторов требования к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. Кроме того, сотовых операторов обязали направлять часть прибыли на строительство новых и модернизацию старых вышек, развитие сетей для увеличения зоны покрытия и устойчивости сигнала.