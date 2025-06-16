Минсвязи объяснило, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях

В Министерстве связи и информатизации сказали, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях, пишет sb.by.
Так, по словам Дмитрия Корзуна, начальника управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи, проблемы, с которыми сталкиваются белорусы, связаны с тем, что сети не хватает пропускной способности. Для решения проблемы в 2024-м появился указ об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи, предусматривающий обязательные для сотовых операторов требования к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. Кроме того, сотовых операторов обязали направлять часть прибыли на строительство новых и модернизацию старых вышек, развитие сетей для увеличения зоны покрытия и устойчивости сигнала.
Но еще в ведомстве пояснили, что проблемы со связью связаны и с резким всплеском интернета. Потребление выросло больше, чем в три раза, а операторы смогли нарастить инфраструктуру всего на 25%.
— Сложился диссонанс между пропускной способностью сетей и потреблением населения, — прокомментировал чиновник.
Но еще он сказал, что ситуация усугубляется динамичной моделью потребления. Так, в течение учебного года дети и родители находятся в городах, а летом с гаджетами перемещаются в деревни. Из-за чего перемещаются и точки генерации трафика. Еще ведется интенсивное строительство жилья в республике, что сказывается на потреблении интернета.
Таким образом, операторам следует постоянно проводить анализ ситуации и принимать технические решения. Тем более, что сроки строительства антенно мачтовых сооружений составляют полтора два года. Но еще в Минсвязи проанонсировали новый указ, который упростит ряд процедур, связанных со строительством подобных сложных объектов.
— Это даст ощутимое ускорение темпов. Вероятно, сроки строительства сократятся до года, — пояснил Корзун.
При этом уже сейчас стандартом LTE или 4G в Беларуси охвачено 93,8% территории, 3G — 98,6%, а GSM или 2G — свыше 99%. То есть широкополосный доступ к сети Интернет представлен практически на всей территории республики.
В Минсвязи отметили, что на данный момент в стране в разной стадии проектирования и строительства находится 514 пвышек. До конца 2030 го подобных объектов в малонаселенной сельской местности станет 800.
Но также планируется, что в малонаселенной сельской местности на 1 января 2026-го средняя скорость передачи данных в сети LTE достигнет 7 мегабит в секунду, а к 2030 му — 30 мегабит в секунду с охватом 99% территории.
Тем временем Наталья Кочанова лично примет белорусов с проблемами и вопросами 23 июня.