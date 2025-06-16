Вратарь тольяттинского «Акрона» Сергей Волков рассказал, как провел отпуск

30-летний голкипер «молодых и звонких» успел побывать в Минске и посетил концерт.
Сергей Волков выступает за тольяттинцев с 2018 года. В прошлом сезоне РПЛ защищал ворота волжан в 18 матчах. Пропустил 34 гола. Четыре встречи завершил на ноль. Ранее писали, что легенда «красно-черных» может покинуть клуб.
«Проводил время с семьей, летали в Минск на четыре дня. Сходил на концерт Гуфа — кайфанул. В принципе, я меломан, но решили с друзьями сходить», — объяснил вратарь тольяттинцев журналисту «СЭ».
Недавно врач «Акрона» Руслан Засиев рассказал о состоянии команды после возвращения из отпуска.
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