Смешное фото обернулось катастрофой: в Италии турист сломал «Стул Ван Гога»

Пара посетителей музея дождалась, пока выйдет охрана, и решила сделать забавные кадры со стулом. Женщина изобразила, будто садится на драгоценное кресло. А ее спутник навалился на экспонат всем весом. Ножки стула не выдержали давления и подогнулись, сколько бы мужчина ни пытался удержаться за стену. После происшествия пара быстро сбежала из выставочного зала. Но их проступок остался записанным на камеры видеонаблюдения.