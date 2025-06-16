Смешное фото обернулось катастрофой: в Италии турист сломал «Стул Ван Гога»

В итальянском музее турист сел на ценный экспонат. Пострадавшим произведением искусства стал «Стул Ван Гога» художника Николы Болла. Предмет мебели, усыпанный кристаллами Сваровски, выставляется в Палаццо Маффеи в Вероне. Арт-объект вдохновлен картиной «Стул Винсента», написанной в 1888 году.
Пара посетителей музея дождалась, пока выйдет охрана, и решила сделать забавные кадры со стулом. Женщина изобразила, будто садится на драгоценное кресло. А ее спутник навалился на экспонат всем весом. Ножки стула не выдержали давления и подогнулись, сколько бы мужчина ни пытался удержаться за стену. После происшествия пара быстро сбежала из выставочного зала. Но их проступок остался записанным на камеры видеонаблюдения.
Палаццо Маффеи осудил туристов, которые так неуважительно отнеслись к произведениям искусства. Там назвали случившееся «кошмаром каждого музея». К счастью, спустя несколько дней реставраторам удалось вернуть стулу первоначальный вид. Пока неизвестно, вышла ли полиция на след нарушителей и будут ли они компенсировать ущерб.