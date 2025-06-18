Ответы на кроссворд от 17 июня 2025: интересные факты про День русского кваса

2. Напиток

В начале XX века ученые подтвердили пользу кваса: в 1913 году В. С. Сотников доказал его антимикробные свойства против тифа и паратифа. В прошлом напиток считался чудодейственным средством от всех заболеваний. В посты, особенно в летние месяцы, квас с зеленым луком и черным хлебом был важной частью рациона простого народа. Квас также занимал важное место в русской культуре и обрядах. Например, в свадебном обряде омовения невесты в бане девушки лили на каменку квас с хмелем, а остатки затем допивали. После венчания молодых встречали хлебом и квасом.