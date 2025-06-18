Ответы на кроссворд от 17 июня 2025: интересные факты про День русского кваса

По горизонтали:
1. Бочка
В СССР квас продавался на улицах из узнаваемых желтых автоцистерн. Этот способ розлива сохранился в современной России и странах СНГ. Однако в 1990-е годы квас утратил свои позиции на рынке, уступив место иностранным газировкам, а его продажа из бочек, зачастую в антисанитарных условиях, сформировала негативное отношение к напитку.
2. Квасник
В России была широко распространена профессия квасника. Квасники часто специализировались на определенных сортах кваса, получая соответствующие названия: ячневые, грушевые, яблочные
3. Тюря
Тюря, простое в приготовлении блюдо из хлеба и кваса, до XIX века была основой рациона в крестьянских семьях, считаясь едой бедняков. В состав могли входить мелко нарезанные овощи, что отражалось в названиях: тюря с луком, с редькой, с хреном. Блюдо солили и иногда добавляли растительное масло. Тюрю употребляли сразу после приготовления. Упоминание тюри встречается в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
4. Водка
Появление водки повлияло на технологию производства кваса. С уходом необходимости в высокой крепости, акцент сместился на вкусовые качества и качество напитка. В результате квас стал более легким, его крепость снизилась примерно с 8% до 4% алкоголя и ниже, приближаясь к уровню современного пива.
5. Князь
Квас ценили не только в народе, но и при дворе. Князь М. А. Голицын, разжалованный в шуты, в числе прочих обязанностей подавал квас императрице Анне Иоанновне, за что и получил прозвище «Квасник». Известно также, что квас ежедневно употреблял Петр I.
По вертикали:
1. Ботвинья
Ботвинья — старинный русский холодный суп, приготовленный на хлебном квасе. Его заправляют свекольной ботвой и свежей зеленью. К ботвинье традиционно подают отварную или копченую рыбу ценных пород (белугу, осетрину, судака) и раковые шейки, а также мелко нарубленный лед. Классическая подача ботвиньи включает три отдельные емкости, что отличает ее от других холодных супов. В России появление ботвиньи на столе символизировало окончание зимы. В XIX веке это изысканное блюдо называли «королевой русских холодных супов». Ботвинья также фигурировала в литературных произведениях XIX века, отражая как патриотические настроения, так и представления о провинциальности. Ярким примером является высказывание Пушкина о ложном патриотизме, проявляющемся в любви к ботвинье.
2. Напиток
В начале XX века ученые подтвердили пользу кваса: в 1913 году В. С. Сотников доказал его антимикробные свойства против тифа и паратифа. В прошлом напиток считался чудодейственным средством от всех заболеваний. В посты, особенно в летние месяцы, квас с зеленым луком и черным хлебом был важной частью рациона простого народа. Квас также занимал важное место в русской культуре и обрядах. Например, в свадебном обряде омовения невесты в бане девушки лили на каменку квас с хмелем, а остатки затем допивали. После венчания молодых встречали хлебом и квасом.
3. Состав
Домашний дрожжевой квас традиционно готовится с использованием дрожжей, сухарей или квасного сусла и сахара. Для придания напитку различных вкусовых оттенков добавляют ягоды, мяту, хмель, яблоки, изюм, хрен, корицу, рябину и другие ингредиенты. Отдельно выделяют незлаковые квасы, например, из свеклы и облепихи, которые чаще используются в кулинарии и народной медицине. В состав кваса обычно входит мука, хлеб, вода и солод. Используются также различные виды муки (ржаная, ячменная, пшеничная), хлеба (ржаной, пшеничный) и солода (ржаной, ячменный). Наиболее распространен хлебный квас. Безалкогольный квас можно приготовить из различных растительных продуктов, залитых водой и настоянных в течение суток.
4. Пиво
До XII века квас на Руси был крепче и гуще современного пива, считался алкогольным напитком, а слово «квасник» было синонимом пьяницы, отсюда пошло и современное «квасить». С XII века появилось разделение на слабоалкогольный и опьяняющий квас. Организация Beer Judge Certification Program классифицирует квас как пиво: категория «Пиво историческое, традиционное, местное». Однако в России и странах Балтии квас рассматривается как самостоятельный напиток, отличающийся низким содержанием алкоголя, двойным брожением и высоким содержанием сахаров.
5. Чорба
Чорба — название густых национальных супов, распространенных в Молдове, Румынии, Сербии, Македонии и Болгарии. Отличительной особенностью является использование кваса в качестве жидкой основы. Название происходит от турецкого слова «шурпа», общего для супов разных народов, проживавших на территории Османской империи. Различные вариации этого слова породили самостоятельные национальные блюда, что привело к различиям в составе и технологии приготовления, несмотря на схожее название.
Интересные факты о квасе:
- «Квасной патриотизм» — ироничное русское выражение, обозначающее безоговорочное восхваление всего отечественного, в отличие от настоящего патриотизма, допускающего критику и стремление к улучшению. Впервые термин употребил князь Вяземский. Квас, как исконно русский и «народный» напиток, стал символом «коренного» славянства и патриотизма, а выражение «квасной патриотизм» получило популярность в XIX веке в спорах между славянофилами и западниками, иронизировавшими над таким подходом.
- Квас в традиционной культуре воспринимался как оберег. Верили, что при пожаре, вызванном молнией, только молоко или квас могли остановить огонь. Существовал обычай бросать в пламя обруч от квасной шайки, чтобы не допустить дальнейшего распространения стихии.
- Первый постсоветский бутилированный квас «Победитель» был произведен к Дню Победы в 1995 году на Лакинском заводе во Владимирской области и бесплатно распространялся среди ветеранов на Поклонной горе. «Победитель» стал первым в мире квасом брожения с возможностью хранения более 30 суток.
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