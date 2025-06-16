Путин наградил директора и сотрудников «Артека»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды и звания директору «Артека» Константину Федоренко и ряду сотрудников этого детского центра, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Федоренко Константина Альбертовича — директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения “Международный детский центр “Артек”, Республика Крым”, — говорится в сообщении.
Также знаком отличия «За наставничество» награждены начальники отделов «Артека» Александр Боровик и Анатолий Кочетыгов, педагог допобразования Елена Дунаева, учитель школы Валентина Климова, руководители программы смены Сергей Кобильченко и Юрий Кравченко, а также директор школы «Артека» Наталья Царькова.
Кроме того, почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоены учителя школы «Артека» Алла Волокитина, Любовь Калиниченко и Татьяна Рябинина.
Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.