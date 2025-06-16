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Директор «Мастерской “12” получил звание заслуженного работника культуры

Директор «Мастерской “12” Попов получил звание заслуженного работника культуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного работника культуры России директору «Мастерской “12” Никиты Михалкова» Игорю Попову, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание “Заслуженный работник культуры Российской Федерации” Попову Игорю Павловичу — директору государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Мастерская “12” Никиты Михалкова”, — говорится в тексте документа.

Также этого звания удостоена преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Лариса Страдомскене.

Кроме того, звание «Заслуженный художник РФ» присвоено доценту кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Андрею Ремневу.