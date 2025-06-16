«Спасибо всем, кто не отвернулся от меня»: c Елены Прочаковской сняли судимость за мошенничество

Сегодня, 16 июня, бывшей начальнице управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской отменили уголовное наказание, также с нее досрочно сняли судимость. Об этом она рассказала на своей личной странице в социальных сетях.
— Огромное спасибо всем, кто не отвернулся от меня. Кто не прятался, когда встречал на улице. Кто разобрался, как, и писал в СИЗО. И находил слова, причем не жалостливые, а слова, которые заставляли сползать с нар и делать зарядку. И верить. В себя и будущее. Кто навещал во время домашнего ареста. Кто поздравлял с праздниками — не потому, что должность у меня была и так надо, а по-человечески, когда у меня уже не было статуса. Кто приезжал к маме и поддерживал ее, — написала Прочаковская.
Как утверждается в постановлении суда, инстанция учла данные о «безупречности поведения» Прочаковской, а также ряд других факторов. Известно, что решение было принято на основании ходатайства Прочаковской, которое ФСИН поддержал.
Напомним, 16 января 2024 года Елену Прочаковскую задержали по обвинению в мошенничестве. Согласно данным следствия, в июне 2017 года она, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации мэрии Красногорска, организовала фиктивное трудоустройство своей знакомой в местный МФЦ на пост главного специалиста. При этом банковская карта, на которую в течение года приходили зарплата и другие выплаты, была у обвиняемой. В мае 2024-го суд в Красногорске назначил ей два года лишения свободы условно. Спустя пару месяцев она написала заявление об увольнении по собственному желанию с поста начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям.
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