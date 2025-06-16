«Спасибо всем, кто не отвернулся от меня»: c Елены Прочаковской сняли судимость за мошенничество

— Огромное спасибо всем, кто не отвернулся от меня. Кто не прятался, когда встречал на улице. Кто разобрался, как, и писал в СИЗО. И находил слова, причем не жалостливые, а слова, которые заставляли сползать с нар и делать зарядку. И верить. В себя и будущее. Кто навещал во время домашнего ареста. Кто поздравлял с праздниками — не потому, что должность у меня была и так надо, а по-человечески, когда у меня уже не было статуса. Кто приезжал к маме и поддерживал ее, — написала Прочаковская.