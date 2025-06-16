МВД Молдовы: 10 полицейских пострадали в стычках с участниками марша в воскресенье

В качестве примера в МВД назвали некоторых церковнослужителей, в действиях которых усмотрели подстрекательству к конфронтации. Также в министерстве отметили, что для создания напряженности участниками акции цинично использовались дети и уязвимые лица.
В результате этих инцидентов более 10 сотрудников МВД — полицейских и карабинеров — подверглись нападению в ходе акций. Такое поведение недопустимо в правовом государстве и будет санкционировано в соответствии с законом.
По мнению ведомства, акции протеста, прошедшие в центре Кишинева, содержали преднамеренные провокациями, которыми управляли извне.
В свою очередь оппозиция, которая была организатором «Марша семьи», потребовала расследования действий полиции в Кишиневе против участников воскресной акции.
Мы требуем немедленного расследования всех фактов превышения полномочий со стороны сотрудников МВД и привлечения к ответственности виновных. Каждому пострадавшему от рук полицейских будет обеспечена бесплатная юридическая помощь при поддержке ПСРМ. В ближайшие дни будет инициировано парламентское расследование действий МВД и их роли в организации незаконного мероприятия.
Напомним, марш сторонников ЛГБТ* в Кишиневе, проведение которого ранее не одобрила администрация молдавской столицы, обернулся столкновениями с полицией. Причем инцидент произошел с участниками Марша семьи, который проводился в тот же день в противовес ЛГБТ*-шествию. Полиция блокировала участников Марша семьи — священников и обычных людей, многие из которых пришли на акцию с детьми, — на одной из улиц, чтобы два шествия не пересеклись.
При этом полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейский толкнул мужчину с ребенком, из-за чего мальчик едва не упал на асфальт.
Также правоохранители применили силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю.
В ПСРМ подчеркнули, что события прошедшего воскресенья показали, что власти открыто встали на сторону провокаторов, блокируя движение транспорта, мешая работе карет скорой помощи. При этом мирные участники крестного хода были избиты и задержаны без оснований.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.