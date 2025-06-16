Тайна тянет и манит: почему Россия стала одним из лидеров мистического туризма

— Когда ты сидишь у подножия горы, на берегу озера или в тишине леса, время течет иначе. Здесь можно заглянуть внутрь себя и увидеть свои страхи, мечты, надежды, найти утешение или силы для новых начинаний, — поделился Юсупов. — Даже если ты не веришь в духов или не слышишь шепота деревьев, это неважно. Главное — то ощущение сопричастности и возвращения к чему-то большему, которое остается после поездки в эти места.