Путин присвоил начальнику УФСИН по Омской области Балдину звание генерала

Напомним, УФСИН России по Омской области он возглавил сначала временно, приступив к исполнению обязанностей руководителя с 12 марта 2024 года. В качестве постоянного начальника УФСИН по Омской области Балдин был назначен указом президента 5 августа 2024 года.