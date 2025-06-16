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Путин присвоил начальнику УФСИН по Омской области Балдину звание генерала

Ранее Сергей Балдин имел звание полковника внутренней службы.

Источник: Комсомольская правда

Указом президента России Владимира Путина начальнику УФСИН России по Омской области Сергею Балдину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Ранее 44-летний Сергей Балдин имел чин полковника.

Напомним, УФСИН России по Омской области он возглавил сначала временно, приступив к исполнению обязанностей руководителя с 12 марта 2024 года. В качестве постоянного начальника УФСИН по Омской области Балдин был назначен указом президента 5 августа 2024 года.

До перевода в Омск с 2021 года Сергей Балдин руководил УФСИН России по Ульяновской области. Отмечен семью ведомственными и одной государственной наградой.